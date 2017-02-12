NBA》葛瑞芬準大三元 賞黃蜂近10戰第9敗
2017/02/12 12:46
快艇葛瑞芬（左）。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕今日快艇作客黃蜂，克勞佛德（Jamal Crawford）及葛瑞芬（Blake Griffin）率領快艇以107：102擊敗黃蜂，拿下2連勝，也送黃蜂2連敗。
上半場雙方比數相近，快艇小瑞佛斯（Austin Rivers）在下半場拿下16分小幅度拉開比數，最強第6人克勞佛德砍下22分，三分球投8中5，整場比賽葛瑞芬攻下20分、12籃板，差2助攻就在近三場比賽拿下第2次大三元。
黃蜂巴頓（Nicolas Batum）拚了25分、8助攻，中鋒卡明斯基（Frank Kaminsky）也拿下20分、8籃板，但全隊表現平平，吞下近10場比賽中第9敗，僅贏過目前墊底的籃網。
黃蜂巴頓（右）。（USA Today Sports）
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