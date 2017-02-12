NBA》卓吉奇30分無用 76人打破熱火13連勝
2017/02/12 15:32
諾埃爾。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕今天76人主場迎戰熱火，以117：109擊敗熱火，成功中止他們的13連勝，因恩比德（Joel Embiid）膝傷未癒，總教頭布朗（Brett Brown）將火力集中在諾埃爾（Nerlens Noel），成功為76人贏得近10場的第3勝。
第四節最後3分鐘76人領先13分，熱火並未就此放棄，以一波7：0攻勢縮小差距，但仍來不及挽回。76人諾埃爾、卡文頓（Robert Covington）、薩里奇（Dario Saric）各拿下19分，中鋒 J.歐卡佛（Jahlil Okafor）今天並未上場。
熱火當家控衛卓吉奇（Goran Dragic）拚了30分、5籃板，J.強森（James Johnson）也得26分，可惜仍無力延續13連勝的紀錄。
卓吉奇（右）拚30分無用。（美聯社）
相關新聞
- NBA》回敬雷霆迷嘲諷 柯瑞「杯子蛋糕」穿上身
- NBA》葛瑞芬準大三元 賞黃蜂近10戰第9敗
- NBA》魏少狂飆47分迎接KD 勇士仍打爆雷霆
- NBA》最愛的人傷我最深 魏少、KD場上火爆互噴（影音）
- NBA》一覺不醒 前NBA球員家中離奇死亡
推薦新聞
-
亞洲門戶交流賽》慘輸羅德12分 桃猿連2年在石垣島1勝1敗2017/02/12 17:15
-
NBA》多次碰酒、沾毒 前球星法蘭西斯傳離婚2017/02/12 17:00
-
路跑》馬拉松狗狗明星「黃檸檬」 高雄達陣百馬（影音）2017/02/12 16:32
-
NBA》遭雷霆主場球迷狂噓 杜蘭特：我以為會更大聲2017/02/12 16:19
-
MLB》前田健太牛棚飆速 360度攝影機讓你看（影音）2017/02/12 16:06