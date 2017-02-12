NBA》卓吉奇30分無用 76人打破熱火13連勝

諾埃爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天76人主場迎戰熱火，以117：109擊敗熱火，成功中止他們的13連勝，因恩比德（Joel Embiid）膝傷未癒，總教頭布朗（Brett Brown）將火力集中在諾埃爾（Nerlens Noel），成功為76人贏得近10場的第3勝。

第四節最後3分鐘76人領先13分，熱火並未就此放棄，以一波7：0攻勢縮小差距，但仍來不及挽回。76人諾埃爾、卡文頓（Robert Covington）、薩里奇（Dario Saric）各拿下19分，中鋒 J.歐卡佛（Jahlil Okafor）今天並未上場。

熱火當家控衛卓吉奇（Goran Dragic）拚了30分、5籃板，J.強森（James Johnson）也得26分，可惜仍無力延續13連勝的紀錄。

卓吉奇（右）拚30分無用。（美聯社）