NBA》一覺不醒 前NBA球員家中離奇死亡

梅洛英年早逝，得年26歲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕據《Yahoo》報導，前NBA球員梅洛（Fab Melo）今天傳出逝世消息，得年26歲。

報導指出，梅洛是在巴西的家中死亡，家人指出他昨晚就寢時人還好好的，結果今天早上就沒有醒來，死因不明。

梅洛就讀美國雪城大學時的教練Jim Boeheim今天也在推特上表達哀悼，「聽到梅洛過世的消息很難過，他是很好很聰明的人，他在場上總是拿出最好的表現。」

Jim Boeheim隨後表示，球隊以及他的隊友們對於能跟梅洛同隊感到榮幸，「我們會盡力為他家人祈禱。」

梅洛在大二時參加NBA選秀，2012年第22順位被塞爾提克選走，不過只打6場比賽留下平均1.2分的成績，在發展聯盟多年後未獲機會，2014年決定返回故鄉巴西職業隊效力。