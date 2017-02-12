CBA》被鎖喉超不爽 周琦出拳爆打哈達迪（影音）
2017/02/12 11:48
周琦（右）。（資料照，路透社）
哈達迪（中）過去是瓊斯盃常客。（資料照，記者羅沛德攝）
〔體育中心／綜合報導〕CBA新疆與四川8日的比賽中，四川外援哈達迪（Hamed Ehadadi）與中國籃球新星周琦發生衝突，引發球迷關注。
比賽第二節時，周琦與哈達迪兩人在籃下爭搶籃板球，哈達迪從背後圈住周琦的脖子，引起他的不滿，隨後周琦直接出拳反擊，兩人爆發衝突。
事後，周琦被判奪權犯規，直接遭驅逐出場，且下一場比賽將被禁賽。周琦事後也在社群媒體上，為自己的行為道歉。
但這波衝突引起外界關注，有球評認為，哈達迪過於老練，才會有這樣的動作，甚至以「壞老頭」來稱呼他，而周琦則因為缺乏經驗，根本無法與他相比。
周琦為中國籃球崛起的新星，去年原本有望加盟NBA火箭隊，但後來因為與母隊新疆的合約尚未走完，而無緣前進美國。
哈達迪則號稱「亞洲第一中鋒」，為伊朗的明星球員，先前曾多次來台參與瓊斯盃，不少球迷都對他稱霸禁區的表現印象深刻。
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