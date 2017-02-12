NBA》最愛的人傷我最深 魏少、KD場上火爆互噴（影音）
2017/02/12 12:00
〔體育中心／綜合報導〕前隊友反目成仇，今天雷霆主場迎戰勇士的比賽中上演火爆鏡頭，杜蘭特（Kevin Durant）在第三節2度與前隊友爆發口角，不但與新雷帝魏斯布魯克（Russell Westbrook）垃圾話互噴，還被雷霆新秀羅柏森（Andre Roberson）嗆聲，雙方情緒一觸即發，險些爆發衝突。
杜蘭特轉隊求冠後今天首度回到培養他8年的雷霆，主場球迷早就準備好嘲諷他軟弱的杯子蛋糕看板開噓，雖然在噓聲下勇士仍大幅領先雷霆，但第三節魏斯布魯克先是向杜蘭特嗆聲：「我要來囉！」，沒想到杜蘭特反酸：「你現在輸球耶！」因此爆發口角。
隨後杜蘭特上籃遭羅柏森防守，雙方同樣爆發口角，還差點成為肢體衝突，杜蘭特目前仍砍下27分、8籃板的好表現，昔日好搭檔魏斯布魯克則上演41分、10籃板、7助攻，有機會完成大三元。
杜蘭特與魏斯布魯克互嗆：
杜蘭特與羅柏森互嗆：
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