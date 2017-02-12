渣打馬拉松》近3萬人開跑 日本好手寶島初體驗摘冠

日本好手牧野冴希Saeki Makino拿下渣打馬拉松男子組冠軍。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕2017年台北渣打馬拉松今熱鬧開跑，共有2萬6千多名跑者共襄盛舉，台北市長柯文哲也參加2公里組活動，還親切地與民眾握手，至於男子組全程馬拉松第一名，則由日本好手牧野冴希以2小時21分27秒封王。

牧野冴希表示，會來參加渣打馬拉松是透過常來台灣參賽的日本朋友介紹，這也是他在寶島的第一場賽事，原本想像中的台灣會很熱，不過今天氣溫相當舒適，讓他跑出生涯第三佳的成績。

半程馬拉松賽事部分，女子組由奧運國手謝千鶴以1小時16分鐘31秒封后，他表示，原本計畫要參加同日舉行的高雄馬拉松，但由於先前為了參加日本丸龜半馬，連過年都在高雄備戰，從日本返台後，才決定改報渣打馬，除了能回萬華與家人團聚，還能一邊以戰代訓。

甫在丸龜半馬達到世大運參賽標準的小將周庭印，今則以1小時8分18秒跑回國內半馬冠軍，他笑說這算是自己的次佳成績，但仍會加強訓練，希望在台北世大運刷新個人最佳紀錄。

奧運國手謝千鶴（右）拿下在女子半馬賽封后，周庭印（左）則是男子半馬賽國內冠軍。（記者林宗偉攝）