渣打馬拉松》不哈身旁女神李毓芬 陳傑更想為視障者陪跑

奧運國手陳傑（右）開心地與女神李毓芬合照（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕2017年渣打馬拉松今開跑，為了讓大眾認識視障朋友的生活，同時關注視障就業議題，主辦單位也設置「黑暗體驗」專區，並邀來奧運國手陳傑以及藝人李毓芬一起「感同身受」。

首次面對面親睹女神李毓芬，陳傑笑說：「比電視上看起來還要嬌小耶。」不過他旋即正色表示，今天主要目的是要體驗視障朋友平常會遇上的困境，跟誰一起沒有關係，他也透露，其實很想嘗試當視障者的陪跑員，只是還沒受過訓，或許這次「黑暗體驗」就是先修課程。