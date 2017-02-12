MLB》出售尚未成真 馬林魚球迷：求你快賣
2017/02/12 12:17
陳偉殷目前效力馬林魚。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕馬林魚先前爆出即將出售的消息，且已談妥價格16億美元（約新台幣496億），傳聞是買家是川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）的公公庫許納（Charles Kushner），雖然馬林魚未證實這項消息，但尷尬的是，球迷卻希望趕快易主。
「任何人都好，但就不要是羅利亞（Jeffrey Loria），我是馬林魚的球迷，但不是羅利亞的粉絲」馬林魚球迷受訪時表示，老闆羅利亞並未好好經營球隊，只要培養出好球員，就會想把他賣了，「羅利亞有做過為球隊好的事嗎？」
馬林魚總裁塞森（David Samson）對於易主傳聞則未做出明確回應，他表示，先前就曾多次爆出馬林魚要出售的消息，但哪次是真的？並強調和大聯盟其他球隊一樣，常有買家與羅利亞接觸，但不一定真的會賣。
馬林魚老闆羅利亞。（資料照，美聯社）
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