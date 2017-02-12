亞洲門戶交流戰》昨單場4安！劉時豪獲伊東勤力邀秋訓

〔特派記者徐正揚／石垣島報導〕Lamigo桃猿劉時豪昨天在「亞洲門戶交流戰」第1場敲出4安，讓羅德總教練伊東勤稱讚不已，點名要他來鴨川參加秋訓，猿隊總教練洪一中笑說「亞洲小鋼砲讓羅德都記住你了」。

伊東勤認為，劉時豪的手腕、揮臂、髖關節、下盤都很柔軟，看起來胖嘟嘟的，卻展現很協調的動作守護本壘，還稱讚他很有捕手的架勢，昨天展現掌控全場的能力，讓投手很安心，很訝異他竟然是這麼年輕的捕手，當面建議他可以來鴨川秋訓。

劉時豪表示，這麼近看到伊東勤實在很緊張，畢竟伊東是總教練，球員時又是大捕手，能被稱讚對他來說是很大的動力。

洪總透露，伊東勤早在2014年就注意到劉時豪，當時羅德來台與猿隊打「台日職棒挑戰賽」，洪總赴日參加羅德秋訓時，伊東再度提起「那個身材胖胖的捕手表現很精采」。

劉時豪與伊東勤。（Lamigo桃猿提供）

劉時豪與伊東勤。（Lamigo桃猿提供）