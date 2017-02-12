NBA》魏少狂飆47分迎接KD 勇士仍打爆雷霆
2017/02/12 12:44
〔記者廖聿偉／綜合報導〕杜蘭特加盟勇士後首度在雷霆主場出賽，全場球迷宣洩遭「背叛」的怨氣，魏斯布魯克和杜蘭特於第三節互飆垃圾話，現場觀眾情緒也隨之沸騰；杜蘭特轟下全隊最高34分，魏斯布魯克狂飆47分，仍無緣抵擋對手砲擊，終場勇士130：114擊敗雷霆，本季三度交手全部取勝。
去年夏天杜蘭特選擇離開待了九年的雷霆，反而加盟宿敵勇士，讓他與這座城市結下樑子，球迷由愛生恨，今滿場球迷用噓聲伺候杜蘭特，「懦夫」、「叛徒」的旗幟海報佈滿球場，並高喊「杯子蛋糕」，形容杜蘭特很軟落。
前兩次交手，雷霆分別慘敗給勇士26分和21分，此役將怨氣發洩在杜蘭特身上，魏斯布魯克搶球壓在杜蘭特身上，羅柏森也和杜蘭特臉對臉互罵，遭隊友分開。
杜蘭特碰上前東家就發飆，前兩戰分別攻下39和40分，此役無懼滿場球迷的噓聲，罰球七投全進，再度轟下34分，讓老東家顏面無光。
「浪花兄弟」柯瑞和K.湯普森皆進帳26分，成為杜蘭特最佳助手，前三節打完勇士已飄破100分大關，取得17分的大幅領先，雷霆全場苦追，無奈三分球命中率僅25%，歐拉狄波貢獻20分，表現較佳外，其餘隊友無法助魏斯布魯克一臂之力，最終雷霆只能俯首稱臣。
魏斯布魯克（右）上籃，杜蘭特（右）阻擋。（歐新社）
杜蘭特。（美聯社）
比賽中一度爆發衝突。（美聯社）
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