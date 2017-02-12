經典賽》台灣隊赴澳移訓熱身賽 明陳冠宇先發

陳冠宇。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕經典賽台灣隊赴澳洲移地訓練，今天全隊在黃金海岸練球，明天熱身賽對澳洲業餘球隊溫莎皇家隊，台灣隊預計推出旅日左投陳冠宇先發，後天再對布里斯本俠盜隊，俠盜隊剛拿下本季澳職總冠軍。

由於澳洲昆士蘭一代熱浪來襲，今天當地氣溫高達37度，為台灣隊赴澳移訓以來最熱的一天，全隊將在16日一大早搭機返台。