圓石灘配對賽》史畢斯拉大領先續居首 小潘未進決賽

〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽AT&T圓石灘配對賽今天打完第3回合，美國名將史畢斯又繳65桿佳績，以總計198桿，拉大領先差距到6桿，台灣好手潘政琮今天雖以70桿打完，但總計220桿未進決賽。

潘政琮今天在圓石灘球場打出4個博蒂、2個柏忌的70桿，總計高於標準桿5桿，未能跨過216桿的晉級門檻。

領先者史畢斯今天也在圓石灘球場出賽，拜天氣較佳之賜，他打下8隻小鳥，只有1個柏忌，明天有機會突破去年5月底至今的美巡冠軍荒。

美國選手史奈德克3回合打完，總計204桿暫居第2，D.強森和克拉夫特同以205桿並列第3。

潘政琮無緣闖進決賽。（資料照，記者趙新天攝）

史畢斯續居第一。（法新社）