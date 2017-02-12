圓石灘配對賽》史畢斯拉大領先續居首 小潘未進決賽
2017/02/12 13:06
〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽AT&T圓石灘配對賽今天打完第3回合，美國名將史畢斯又繳65桿佳績，以總計198桿，拉大領先差距到6桿，台灣好手潘政琮今天雖以70桿打完，但總計220桿未進決賽。
潘政琮今天在圓石灘球場打出4個博蒂、2個柏忌的70桿，總計高於標準桿5桿，未能跨過216桿的晉級門檻。
領先者史畢斯今天也在圓石灘球場出賽，拜天氣較佳之賜，他打下8隻小鳥，只有1個柏忌，明天有機會突破去年5月底至今的美巡冠軍荒。
美國選手史奈德克3回合打完，總計204桿暫居第2，D.強森和克拉夫特同以205桿並列第3。
潘政琮無緣闖進決賽。（資料照，記者趙新天攝）
史畢斯續居第一。（法新社）
相關新聞
推薦新聞
-
HBL》「小綠綠」下半場崩盤 想晉4強得看南山臉色2017/02/12 14:14
-
圓石灘配對賽》史畢斯拉大領先續居首 小潘未進決賽2017/02/12 13:06
-
中職》台日對抗賽第26人 兄弟洋投艾迪頓入列2017/02/12 13:00
-
亞洲門戶交流戰》昨單場4安！劉時豪獲伊東勤力邀秋訓2017/02/12 12:37
-
NBA》最愛的人傷我最深 魏少、KD場上火爆互噴（影音）2017/02/12 12:00