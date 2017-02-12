中職》台日對抗賽第26人 兄弟洋投艾迪頓入列
2017/02/12 13:00
艾迪頓入選台日職棒對抗賽。（資料照）
〔記者羅志朋／綜合報導〕2月底台日職棒對抗賽，中職聯隊今天公布最後一名選手，為中信兄弟洋投艾迪頓，整陣容正式確定，包含投手10名、捕手3名、內野手7名、外野手6名，合計26名。
中職聯隊將於2月26日出發，2月28日、3月1日在日本福岡巨蛋球場，與經典賽日本國家隊展開兩場對抗賽。
中職聯隊26人名單：
總教練：洪一中（Lamigo）
教 練：黃甘霖（統一）、林振賢（Lamigo）、吳俊良（Lamigo）、劉品辰（Lamigo）、陳該發（富邦）、丘昌榮（中信兄弟）
投手【10人】： 鄭凱文（中信兄弟）、鄭錡鴻（中信兄弟）、賴鴻誠（富邦）、林羿豪（富邦）、林柏佑（Lamigo）、陳禹勳（Lamigo）、王溢正（Lamigo）、賽格威（Lamigo）、道恩斯（Lamigo）、艾迪頓（中信兄弟）
捕 手【3人】：高志綱（統一）、林泓育（Lamigo）、劉時豪（Lamigo）
內野手【7人】：彭政閔（中信兄弟）、林智平（Lamigo）、陳俊秀（Lamigo）、林承飛（Lamigo）、陳凱倫（富邦）、林威廷（富邦）、陳傑憲（統一）
外野手【6人】：潘武雄（統一）、唐肇廷（統一）、陽耀勳（Lamigo）、王柏融（Lamigo）、周思齊（中信兄弟）、詹子賢（中信兄弟）
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