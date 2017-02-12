HBL》南台灣唯一希望 高苑工商確定晉級4強

立委陳其邁（中右）到場為高苑籃球隊加油，（取自余政憲臉書）

〔記者洪定宏／高雄報導〕高中籃球聯賽（HBL）準決賽即將進入尾聲，雖然今天傍晚5點20分，還要迎戰能仁家商，但無論輸贏，高苑工商確定以4勝2敗的成績，晉級4強，代表南台灣攻進台北小巨蛋！

高苑工商董事長余政憲表示，總教練田本玉率領球隊的策略運用正確，全力搶勝前4場，雖然第5場對松山高中、第6場對南山高中連續落敗，但因爲擊敗過3勝3敗的東山高中，故以4勝2敗戰績搶進4強。

余政憲指出，身為南台灣唯一代表隊，高苑工商將士用命，農曆春節期間提早在1月29日、大年初二收假集訓，然後北上比賽，除本月9日休假一天外，全員奮戰至今。

為了激勵球員與教練，高雄市議長康裕成、教育局長范巽綠、橋頭區長陳振坤及議員、企業家紛紛致贈獎勵金或宴請團隊，期盼高苑籃球隊奪得隊史上首座HBL冠軍獎盃，光耀南台灣。

比賽過程，除余政憲場場督軍外，立委陳其邁也到場加油，因高雄市長民進黨初選、菁英盡出，曾任代理市長的陳其邁首次在球場上亮相，成為矚目焦點，形成「前縣長與前代理市長」同台的話題。

陳其邁（左二）首次在HBL場上亮相，跟余政憲（右）形成高雄「前代理市長與縣長」同台的話題。（取自余政憲臉書）

立委陳其邁（中右）到場為高苑籃球隊加油，（取自余政憲臉書）

高苑工商確定以4勝2敗戰績，搶進前4強。（取自余政憲臉書）