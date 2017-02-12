Maybank錦標賽》台將呂偉智後九洞失常 成績並列第56名

2017/02/12 14:21

呂偉智。（資料照，記者趙新天攝）

〔體育中心／綜合報導〕正在馬來西亞吉隆坡舉行的Maybank錦標賽，今天進行第4回合，台灣選手呂偉智以73桿完賽，總計287桿暫列第56名。

呂偉智前九洞抓2個博蒂，吞下1個柏忌，但後九洞狀況略顯不穩，苦吞4柏忌，只再拿下2個博蒂，最後以高於1桿的成績打完第4輪。

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