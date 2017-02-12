亞洲門戶交流賽》劉昱言一局爆 桃猿10分落後羅德

桃猿投手劉昱言。（記者陳志曲攝）

〔特派記者徐正揚／石垣島報導〕Lamigo桃猿今天與千葉羅德進行「亞洲門戶交流賽」第2場，猿隊新秀左投劉昱言首局就失4分，第4局張明翔接手又狂丟6分，打完5局以0：10大幅落後。

劉昱言一開賽就因安打加2保送搞成滿壘，第4棒井上晴哉掃出三壘安打清光壘包，大嶺翔太補上高飛犧牲打；第4局張明翔剛上場，又因守備2次失誤，被羅德狂攻猛打鯨吞6分，落後差距擴大到2位數。

昨天敲16安含3轟的暴力猿打線，今天幾乎安靜無聲，只擠出3支零星安打，含林承飛、張閔勛各1支二壘安打，沒有分數進帳。

林承飛撲壘。（記者陳志曲攝）

王柏融。（記者陳志曲攝）

桃猿暫時落後羅德。（記者陳志曲攝）