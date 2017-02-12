HBL》「小綠綠」下半場崩盤 想晉4強得看南山臉色

北一女落敗，球員難過不已。

〔記者林岳甫／新北報導〕只要撂下1勝即能重返4強舞台的「小綠綠」北一女中，今日面對實力不俗的永仁高中，竟浪費上半場16分領先，下半場遭對手上演逆轉秀，以61：65落敗，若想晉級4強只能南山高中的臉色。

北一今日贏球就能自立前進台北小巨蛋，此役在第二節後段掃出一波19：2將永仁遠遠甩在後頭，半場打完取得43：27領先。

易籃後，似乎因為換一個籃框的關係，小綠綠進攻出現當機，永仁趁勢回敬18：3，整個第三節北一女僅進帳6分。永仁還在第四節前後靠著「菜鳥雙姝」吳瑋茹與林佳蓉連得4分，與主控方曉晴飆進三分球，取得5分領先，最終順利鎖定勝局。

永仁本季陣中全無高三生，但高一菜鳥去年才剛幫永仁國中摘下后座，中鋒吳瑋茹繳出17分、6籃板，同梯林佳蓉攻下13分外帶11籃板，雙姝將在新人后獎項成為敵人，高二主控方曉晴繳出12分、11籃板與5助攻。

北一游舒涵攻下12分，主力中鋒葉依婷繳出12分、15籃板與4阻攻，寫下她本屆8強戰的最低得分，卻也發生在這關鍵一戰。南山稍晚將與苗栗高商交鋒，只要南山贏球，就會將北一女淘汰出局，並前進4強舞台。

北一女游舒涵與永仁林佳蓉爭球。（記者林正堃攝）

北一女落敗，球員難過不已。（記者林正堃攝）

永仁方曉晴上籃得分。（記者林正堃攝）

北一女球員葉依婷（中）。（記者林正堃攝）

永仁吳瑋茹上籃得分。（記者林正堃攝）