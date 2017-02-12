亞洲門戶交流賽》應援團交流 Lamigo桃猿將有新曲可用

Lamigo猿風加油團與千葉羅德應援團交流。（Lamigo球團提供）

〔特派記者徐正揚／石垣島報導〕Lamigo猿風加油團自2014年起與千葉羅德應援團交流，雙方交叉授權彼此的加油曲，這兩天在交流會議中，針對新年度互相提供有趣的應援點子，千葉羅德應援團將協助參與規劃一首新年度的猿風加油曲，Lamigo猿風加油團也分享「猿王大勝」、「獨一無二」嗆斯曲。