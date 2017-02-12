NBA》回敬雷霆迷嘲諷 柯瑞「杯子蛋糕」穿上身

柯瑞也穿著杯子蛋糕裝受訪。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天前往雷霆主場作客，雷霆球迷也準備各種象徵軟弱的「杯子蛋糕」，迎接「前雷帝」杜蘭特，有趣的是，勇士見狀乾脆全員穿起杯子蛋糕T恤受訪，也算是用另一種方式挺自己隊友。

杜蘭特今重返奧克拉荷馬，攻下34分，率領勇士以130：114贏球。由於轉戰勇士傷透雷霆球迷的心，加上魏斯布魯克（Russell Westbrook）先前曾在社群媒體上發布一張「杯子蛋糕」圖來嘲諷杜蘭特，因此不少人選擇在這場比賽中，大吐怨氣，準備各式杯子蛋糕的衣服、看板來嘲諷杜蘭特，等他出場時，也用噓聲來款待他。

外媒報導指出，勇士球員們看到滿場的杯子蛋糕T恤後，決定把他們當成另類「團服」，柯瑞透露，自己在賽後用熱身衣跟球迷交易一件杯子蛋糕T，並笑稱這是「公平交易」，勇士大軍在賽後都換上杯子蛋糕T受訪，場面相當爆笑。

格林賽後穿著杯子蛋糕裝受訪。（取自網路）

不少球迷拿著杯子蛋糕看板進場嘲諷杜蘭特。（美聯社）