MLB》權威媒體預測：達比修繳MVP數據、朴炳鎬反彈
2017/02/12 15:27
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓即將展開，美國媒體《ESPN》針對新球季做出預測，看好南韓好手金賢洙、朴炳鎬以及日籍強投達比修有繳出好表現。
金賢洙去年在出賽不穩定的情況下仍能繳出.302/.382/.420的打擊三圍，而赴美表現嚴重水土不服的朴炳鎬雖遭雙成下放3A，但球團看在他韓職50轟成績，仍寄望他在小聯盟調整，期待他新球季能谷底反彈。
日籍強投達比修有去年告別傷勢後復出，《ESPN》預言他今年將有一個怪物級的球季，可望成為遊騎兵本季的隊上MVP，而在韓職重拾信心的坦姆斯（Eric Thames），加盟釀酒人後也被看好在新球季大爆發。
達比修有被看好新球季繳出怪物成績。（美聯社）
朴炳鎬新球季力圖振作。（美聯社）
金賢洙有機會站穩金鶯先發。（法新社）
相關新聞
- MLB》出售尚未成真 馬林魚球迷：求你快賣
- 日職》陽桑前隊友巴斯重返美職 回鍋遊騎兵
- MLB》船難同喪生 費南德茲竟遭友人家屬求償
- 馬林魚傳賣500億 川普親家接手？
- MLB》道奇續補二壘戰力 1年約留下老將阿特利
推薦新聞
-
SBL Live》璞園 V.S. 達欣2017/02/12 17:20
-
亞洲門戶交流賽》慘輸羅德12分 桃猿連2年在石垣島1勝1敗2017/02/12 17:15
-
中職》富邦情人節前夕辦活動 李宗賢先向女友示愛2017/02/12 17:07
-
MLB》前田健太牛棚飆速 360度攝影機讓你看（影音）2017/02/12 16:06
-
路跑》熱情高雄人緊追遞水 蔣介文放鬆跑摘冠2017/02/12 15:53