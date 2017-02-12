MLB》權威媒體預測：達比修繳MVP數據、朴炳鎬反彈

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓即將展開，美國媒體《ESPN》針對新球季做出預測，看好南韓好手金賢洙、朴炳鎬以及日籍強投達比修有繳出好表現。

金賢洙去年在出賽不穩定的情況下仍能繳出.302/.382/.420的打擊三圍，而赴美表現嚴重水土不服的朴炳鎬雖遭雙成下放3A，但球團看在他韓職50轟成績，仍寄望他在小聯盟調整，期待他新球季能谷底反彈。

日籍強投達比修有去年告別傷勢後復出，《ESPN》預言他今年將有一個怪物級的球季，可望成為遊騎兵本季的隊上MVP，而在韓職重拾信心的坦姆斯（Eric Thames），加盟釀酒人後也被看好在新球季大爆發。

達比修有被看好新球季繳出怪物成績。（美聯社）

朴炳鎬新球季力圖振作。（美聯社）

金賢洙有機會站穩金鶯先發。（法新社）