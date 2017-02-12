HBL》「小綠綠」晉級渺茫 高二游舒涵提前接隊長

游舒涵（左）與永仁林佳蓉爭球。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕連兩年預賽都繳出不俗成績的「小綠綠」北一女中，無奈仍無法在8強賽打出理想成績，今日以61：65不敵永仁高中，若想晉級4強只能南山高中的臉色，教練駱燕萍賽後已交代球員進行隊長交接，確定由高二後衛游舒涵擔任領袖。

北一上半場領先對手至16分，駱燕萍中場休息就曾交代子弟兵務必注意第三節，但在專注力、體力與壓力大等三大不利因素夾擊下，球隊整個下半場僅攻下18分，種下敗因。期間北一女曾在第四節提早進行犯規戰術，駱燕萍坦言，會採取這戰術確實想轉運一番，可惜球員的得分效能不佳，最後飆進2顆三分球已經太晚了。

上屆在預賽拉出5連勝、本季繳出4勝1敗佳績，北一卻恐怕要換來連兩屆在8強滑鐵盧的殘酷，駱燕萍指出，未來得加強球員的心理素質，且由於女子組預賽約在11月底或12月初進行，但8強往往都在隔年2月開打，她建議應可以增加賽事。

即便球隊晉級仍有一絲希望，高二游舒涵已先提前接下隊長，她坦言，面對現階段的情況，真的很難過，畢竟一整年經歷了許多刻苦訓練。至於已經先接下隊長職務，她說：「責任很大，但我願意扛起這個責任，下次一定要帶領大家進去小巨蛋。」