亞洲門戶交流賽》慘輸羅德12分 桃猿連2年在石垣島1勝1敗

王柏融。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者徐正揚／石垣島報導〕Lamigo桃猿今天與千葉羅德進行「亞洲門戶交流賽」第2場，才打4局就被劉昱言、張明翔聯手狂丟的10分套牢，以1：13慘敗，兩隊連續2年在石垣島打成1勝1敗平手。

被點名開季能扛第5號先發的劉昱言，開賽就因安打加2保送搞成滿壘，井上晴哉掃出三壘安打清光壘包，大嶺翔太補上高飛犧牲打，羅德4：0領先；第4局張明翔剛上場，又因守備發生2次失誤，被羅德狂攻猛打鯨吞6分，落後差距擴大到2位數。

猿隊動用5名投手，前4位劉昱言、張明翔、葉文淇、林國裕都有失分，僅最後1任林柏佑投1.2局無失分。

昨天敲出16安含3轟的暴力猿打線，前5局只擠出3支零星安打，直到7局下，賽前因為落枕被移出先發名單的余德龍，代打敲出二壘安打並靠捕逸攻上三壘，趁林承飛高飛犧牲打為猿隊打破鴨蛋。

猿隊總教練洪一中指出，5名投手投出近10次保送，控球可說一蹋糊塗，不只是控球，還有膽識，「投不進好球帶，什麼都不用講，沒有控球，就沒有能力危機處理。」他說。

洪總表示，輸沒有關係，要從中得到東西，這場各方面都不及格，也是為何要打交流賽的原因，「不是門關起來，覺得自己好像還可以，要出來見見世面，知道自己缺點在哪裡。」他說。

林承飛撲壘。（特派記者陳志曲攝）