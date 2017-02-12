路跑》熱情高雄人緊追遞水 蔣介文放鬆跑摘冠
2017/02/12 15:53
蔣介文、「台灣媳婦」張智軫聯手奪下國內組全馬冠軍。（記者卓佳萍攝）
〔記者卓佳萍／高雄報導〕重返上次未完賽場地，台灣「黑色閃電」蔣介文在高雄馬拉松跑出2小時24分55秒，總排第八，勇奪國內第一，他表示，以賽代訓，心態輕鬆，反而跑出個人在高雄馬最佳成績。
蔣介文去年底在台北馬拉松跑出2小時20分59秒，他表示，如果那一場跑不好，應該就會退役了，他目前全力備戰4月初南韓大邱馬拉松，他表示，受到田協推薦，將以國家隊身分參賽，目標是2小時19分倫敦世錦賽標準。
「國際賽紀錄是空白的」，蔣介文表示，這是他選手生涯的遺憾，現在開始要填補這片空白，亞運、奧運都沒參加過，「東京奧運沒達標不退休，學姊許玉芳42歲都能達標，我不會放棄。」
第三次參加高雄馬拉松，蔣介文稱讚今天天氣宜人，這是他第一次在高雄跑進2小時30分內，他稱讚高雄人熱情讓他印象深刻，「跑到一半有人要遞水給我，追著我跑，不喝他不停內！」
重新回到跑步賽道的蔣介文表示，自己身上沒有不可能，他會一直跑下去，他也感謝身邊女友支持，是陪伴他跑下去的力量。
台灣全馬女子冠軍則是由「台灣媳婦」張智軫跑出3小時04分30秒。
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