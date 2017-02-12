MLB》前田健太牛棚飆速 360度攝影機讓你看（影音）
2017/02/12 16:06
〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日籍投手前田健太已經赴美準備新球季，近期他在牛棚練投，球團還用360度全景攝影機來拍前田健太的練投情形，並PO在臉書上，引起網友們討論。從影片可見他除了投直球外，也小試變化球。
前田健太去年在大聯盟新人球季繳出16勝11敗、防禦率3.48的成績，在175.2局的投球中送出179次三振，在國家聯盟新人王排行為第三名。本季是前田健太大聯盟的第二個球季，是否能克服「二年級生症候群」，值得關注。
前田健太。（資料照，美聯社）
相關新聞
- MLB》權威媒體預測：達比修繳MVP數據、朴炳鎬反彈
- MLB》出售尚未成真 馬林魚球迷：求你快賣
- 日職》陽桑前隊友巴斯重返美職 回鍋遊騎兵
- MLB》船難同喪生 費南德茲竟遭友人家屬求償
- MLB》道奇續補二壘戰力 1年約留下老將阿特利
推薦新聞
-
中職》新人先求穩 陳仕朋、申皓瑋不急2017/02/12 16:58
-
路跑》馬拉松狗狗明星「黃檸檬」 高雄達陣百馬（影音）2017/02/12 16:32
-
中職》富邦悍將「守護情人球迷會」 衛冕軍球迷熱情2017/02/12 16:30
-
路跑》最強素人媽媽 年過不惑打趴各路好手奪冠2017/02/12 16:21
-
MLB》前田健太牛棚飆速 360度攝影機讓你看（影音）2017/02/12 16:06