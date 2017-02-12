MLB》前田健太牛棚飆速 360度攝影機讓你看（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日籍投手前田健太已經赴美準備新球季，近期他在牛棚練投，球團還用360度全景攝影機來拍前田健太的練投情形，並PO在臉書上，引起網友們討論。從影片可見他除了投直球外，也小試變化球。

前田健太去年在大聯盟新人球季繳出16勝11敗、防禦率3.48的成績，在175.2局的投球中送出179次三振，在國家聯盟新人王排行為第三名。本季是前田健太大聯盟的第二個球季，是否能克服「二年級生症候群」，值得關注。

前田健太。（資料照，美聯社）