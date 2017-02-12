NBA》費城媒體爆料 七六人打算交易歐卡佛
2017/02/12 16:22
美媒驚傳七六人將交易歐卡佛。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕費城當地媒體《WIP 94 SportsRadio》爆料，因為恩比德（Joel Embiid）受傷而回到先發陣容的歐卡佛（Jahlil Okafor），今天意外地沒出賽，並開始向球團隊職員道謝。權威七六人資訊網站《Liberty Ballers》更指出，歐卡佛已告知隊友自己將被交易。
歐卡佛是2015年選秀探花，但本季在2014年探花恩比德復出後，與另一名禁區搭檔諾埃爾（Nerlens Noel）被視為球隊不得不交易的人選。上季歐卡佛出賽53場，其中48場先發，在平均30分鐘的時間裡能得到17.5分、7籃板，但本季歐卡佛上場時間減少，數據也隨著下降到11.6分、4.8籃板。
截至目前為止，還沒有其他可靠消息出現，但交易對象有可能不是先前傳出的鵜鶘、公牛。《RealGM》進一步報導，目前有2支球隊正在與七六人談交易細節，因此七六人不讓歐卡佛上場，避免他受傷。
七六人若交易歐卡佛（左），未來禁區將由諾埃爾（中）、恩比德（右）坐鎮。（取自推特）
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