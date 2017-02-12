NBA》遭雷霆主場球迷狂噓 杜蘭特：我以為會更大聲

杜蘭特。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕「前雷帝」杜蘭特（Kevin Durant）本季轉戰勇士後，今天首度造訪效力9年的前東家雷霆主場，杜蘭特一進球場，就被滿場球迷用噓聲伺候，並高舉「懦夫」、「叛徒」等海報和標語來諷刺他。杜蘭特無視滿場球迷的叫囂，轟下34分率領勇士贏球，賽後受訪時更表示，「我以為噓聲會更大聲一點。」

杜蘭特季前投下震撼彈，宣布離開栽培他9年的雷霆，轉戰去年西部冠軍賽擊敗他們的勇士，讓雷霆球迷和球員都難以接受，杜蘭特今天首度作客奧克拉荷馬，場內場外都氣氛都相當火爆，只要杜蘭特一持球，全場噓聲四起，他也與前隊友互噴垃圾話，差點爆發衝突，但最後他面子、裡子雙贏，面對雷霆3次都攻下34分以上的高分，最後帶著勝利回家。

「我以為噓聲會大聲一點。」杜蘭特賽後受訪時談到噓聲表示，變成敵人在熟悉的球場被噓，這蠻有趣的，自己能做的就是去承受這一切。