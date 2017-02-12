NBA》遭雷霆主場球迷狂噓 杜蘭特：我以為會更大聲
2017/02/12 16:19
杜蘭特。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕「前雷帝」杜蘭特（Kevin Durant）本季轉戰勇士後，今天首度造訪效力9年的前東家雷霆主場，杜蘭特一進球場，就被滿場球迷用噓聲伺候，並高舉「懦夫」、「叛徒」等海報和標語來諷刺他。杜蘭特無視滿場球迷的叫囂，轟下34分率領勇士贏球，賽後受訪時更表示，「我以為噓聲會更大聲一點。」
杜蘭特季前投下震撼彈，宣布離開栽培他9年的雷霆，轉戰去年西部冠軍賽擊敗他們的勇士，讓雷霆球迷和球員都難以接受，杜蘭特今天首度作客奧克拉荷馬，場內場外都氣氛都相當火爆，只要杜蘭特一持球，全場噓聲四起，他也與前隊友互噴垃圾話，差點爆發衝突，但最後他面子、裡子雙贏，面對雷霆3次都攻下34分以上的高分，最後帶著勝利回家。
「我以為噓聲會大聲一點。」杜蘭特賽後受訪時談到噓聲表示，變成敵人在熟悉的球場被噓，這蠻有趣的，自己能做的就是去承受這一切。
相關新聞
- NBA》卓吉奇30分無用 76人打破熱火13連勝
- NBA》回敬雷霆迷嘲諷 柯瑞「杯子蛋糕」穿上身
- NBA》葛瑞芬準大三元 賞黃蜂近10戰第9敗
- NBA》魏少狂飆47分迎接KD 勇士仍打爆雷霆
- NBA》最愛的人傷我最深 魏少、KD場上火爆互噴（影音）
推薦新聞
-
亞洲門戶交流賽》慘輸羅德12分 桃猿連2年在石垣島1勝1敗2017/02/12 17:15
-
中職》富邦情人節前夕辦活動 李宗賢先向女友示愛2017/02/12 17:07
-
路跑》馬拉松狗狗明星「黃檸檬」 高雄達陣百馬（影音）2017/02/12 16:32
-
NBA》費城媒體爆料 七六人打算交易歐卡佛2017/02/12 16:22
-
MLB》權威媒體預測：達比修繳MVP數據、朴炳鎬反彈2017/02/12 15:27