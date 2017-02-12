路跑》最強素人媽媽 年過不惑打趴各路好手奪冠

國內全馬女子組冠軍張智軫。（高雄市體育處提供）

〔記者卓佳萍／高雄報導〕帶著日本口音，來到台灣學中文、晉身「台灣媳婦」的張智軫，今天在高雄馬拉松女子馬拉松組，跑出跑出3小時04分30秒，成為台灣國內最速后，一旁的馬拉松好手蔣介文大讚她是「最強媽媽」。

年過不惑的張智軫出身日本北海道，從小喜愛運動，「小時候最常跟爸爸去滑雪，也慢慢喜歡上滑雪，大學還在滑雪場打工。」18年前來台灣學中文，認識現在的另一半，開始在台灣定居，但寶島沒有白雪皚皚的天氣，她表示，還是想運動，就開始跑步。

從休閒、慢跑入門，張智軫血液裡的競技魂藏不住，「我想挑戰自己，本來預定想突破三小時。」她首度連續兩週跑全馬，上週在日本別府馬拉松，雖然沒有達到目標，她創下在高雄馬拉松個人最佳紀錄。

居住在台中的張智軫與跑團一週練一次，教練就是蔣介文，這位黑色閃電稱讚張智軫跑姿優異，媲美男跑者，帶有POWER的推蹬法，張智軫笑說可能是自己腿粗，她因滑雪，大腿肌肉強壯。