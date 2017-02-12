中職》富邦悍將「守護情人球迷會」 衛冕軍球迷熱情

富邦球迷見面會。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕適逢情人節將至，富邦悍將今天舉辦「Be Your Guardians守護情人見面會」，由鄭兆行、郭勇志兩位教練領軍，率領中生代的賴鴻誠、陳凱倫、林威廷、高孝儀，以及新生代的申皓瑋、陳仕朋、李宗賢、陳明軒等8位選手，和球迷互動同歡，歡慶西洋情人節，也幫情人節生日的鄭兆行教練慶生。

球團選在今日，和球迷一起幫鄭兆行教練慶生，慶生蛋糕上插著「18」的蠟燭，象徵鄭兆行職棒生涯邁向第18年。鄭兆行笑說自己幾乎沒過生日，許願時玩笑說希望自己頭髮長回來，也說希望大家身體健康。

現場球迷互動踴躍，不少球迷遠從台中、台南等地趕來參加，球迷問答Q&A當中不少球迷也展現「死忠」的支持，連賴鴻誠女兒的生日都答得出來。

「玫瑰傳情」時間也笑料百出，帥氣的李宗賢獲最多球迷指定互動，其他隊友吃味的開玩笑說：「沒被叫到的可以先回家嗎？」

球迷幫鄭兆行教練慶生。（記者林宥辰攝）

球迷和李宗賢互動。（記者林宥辰攝）

