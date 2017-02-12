NBA》多次碰酒、沾毒 前球星法蘭西斯傳離婚
2017/02/12 17:00
〔體育中心／綜合報導〕前NBA球星法蘭西斯（Steve Francis）去年驚傳犯下多起刑案，包括攜帶大麻、酒駕、攻擊警察、竊盜案等，據八卦媒體《TMZ》報導，法官已經判決他與妻子Shelby正式離婚。
NBA生涯10個球季裡，法蘭西斯曾效力火箭、魔術、尼克，並成為令人期待的球星之一，生涯繳出18.1分、5.6籃板、6助攻的數據。自從2007-08年離開NBA後，法蘭西斯曾短暫效力中國CBA，也曾因為前隊友姚明而在中國出席籃球相關活動，但他因為接觸毒品，不僅長相憔悴，身材也完全走樣。
報導指出，法蘭西斯與Shelby育有2個孩子，現在他們的婚姻已正式結束，法蘭西斯得到孩子的部分監護權，他可以在週末與孩子見面，但被嚴禁在照顧孩子期間與見面前12小時喝酒、使用違禁藥物、毒品等，如果他違反規定，法官將完全剝奪監護權。
法蘭西斯與妻子傳出離婚。（取自TMZ）
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