HBL》東泰逆轉東山 本屆男女組4強全出爐

東泰笑納隊史8強首勝。（記者林正堃攝）



〔記者林岳甫／新北報導〕贏球才能保住晉級4強希望的東山高中，今日面對尚未開胡的東泰高中，錯失前三節的雙位數領先，最終以70：72斷送晉級機會，也讓本屆男子組4強全數出爐，分別為南山高中、松山高中、高苑工商與能仁家商。

身為8強新兵的東山，首度打進準決賽表現一鳴驚人，接連打退能仁家商、南湖高中與泰山高中，想不到在最重要一戰竟遭翻盤，東山教練廖覎鋕大嘆，「這就是人生吧！」

東泰戚本璿。（記者林正堃攝）

東泰賴柏彥轟進25分、陳奕綸挹注16分，而防守大將戚本璿繳出8分、9籃板與7抄截，他原本來自花蓮自強國中，正好有一大票同學都在能仁就讀，如今他也幫同學們取得4強門票，他說：「其實前一晚就有想到，知道只要我們打贏東山，就能幫助能仁晉級。」

本屆男子組4強正式出爐，4隊將在今晚開始捉對廝殺，最終對戰組合也得等到雙方勝負結果才能確定，總決賽預計在3月4日、5日於台北小巨蛋開打。女子組普門高中、滬江高中、永仁高中早以確定晉級，加上傷兵累累的南山高中今日以59：52氣走苗栗高商，靠著日前打敗北一女中的對戰優勢，撂下晉級4強門票。

東泰賴柏彥。（記者林正堃攝）

東山四強夢碎。（記者林正堃攝）

