中職》新人先求穩 陳仕朋、申皓瑋不急

陳仕朋。（記者林宥辰攝）



〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將去年選秀會中，前兩輪就選進申皓瑋、陳仕朋兩位高中生，教練團對他們有長遠規劃，兩人近期都還需在二軍磨練，暫時都不會馬上升上一軍，兩人也都說不急，先求穩定和進步。

陳仕朋、申皓瑋正巧一投一打，兩人年紀相仿，在球隊裡也是室友，時常一起討論球賽和練球內容，兩人互相求進步。陳仕朋說，今年最大目標是希望穩定先在二軍出賽，身體也維持健康。申皓瑋也說，知道教練團對他有很大期待，今年會先按教練團課表操課，當然自身也要保持健康。

申皓瑋。（記者林宥辰攝）



陳仕朋。（記者林宥辰攝）

