中職》富邦情人節前夕辦活動 李宗賢先向女友示愛
2017/02/12 17:07
李宗賢。（記者林宥辰攝）
〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將情人節前夕舉辦球迷見面會，綽號「小花賢」的李宗賢長相俊俏、球技也佳，球迷間人氣頗高，和女友交往3年的他，過往受訪不時會提到女友，情人節前夕也大方跟女友示愛，說期待早日將摯愛娶進門。
李宗賢女友目前在新加坡工作，他現暫跟女友分隔兩地，兩人上次見面已是去年12月。女友6月才結束合約回國，李宗賢說，可能要到屆時兩人才較有時間見面，希望兩人越來越幸福，也期待「將她娶回家的那一天」。
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