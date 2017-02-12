NBA》滿意25歲搖擺人 詹皇：希望會是長期的關係

威廉斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日前與騎士簽下10天短約的25歲搖擺人威廉斯（Derrick Williams）將有望獲得長期合約，當家球星詹姆斯（LeBron James）更直言「希望會是長期的關係。」

轉戰騎士後的首役，威廉斯攻下12分，今對上金塊也有7分進帳，平均上場時間來到21.5分鐘，成功填補騎士禁區戰力，詹姆斯也對他的表現感到滿意，「我知道現在雖然只有10天短約，但希望我們會是長期的關係。」

詹姆斯對威廉斯的未來更是充滿期待「他看起來不像25歲，我已經知道他很久了，如果他在這裡待下去，我想他可以發揮他的潛能與實力。」威廉斯則回應「這裡的氣氛很棒，是我從沒經歷過的，我會盡全力幫助球隊贏球。」

2011年選秀榜眼的威廉斯，生涯平均上場21分鐘可貢獻9.1分及4.1籃板，騎士也是他效力的第5支球隊。

詹姆斯。（美聯社）