HBL》天助自助！南山力克苗商奪最後一張4強門票
2017/02/12 17:38
南山擊敗苗商拿下四強賽最後一張門票，板凳席欣喜若狂。（記者林宗偉攝）
〔記者林宗偉／新北報導〕天助自助者，南山高中沒放過北一女中輸球所給的晉級機會，今在板橋體育館面對苗栗高商，雖然末節打得驚險，仍以59：52搶下關鍵1勝，重新成軍第2年就搭上HBL女甲級4強列車，將與普門、滬江、永仁會師台北小巨蛋。
由於稍早比賽北一女輸給永仁高中，南山此役只要拿下苗商就能取得相同的3勝2敗戰績，且因先前贏過北一女，比較勝負關係，即可搭上4強末班車。
南山高中李吟娸上籃。（記者林宗偉攝）
南山開賽來勢洶洶，前兩節都分別都打出16：11的攻勢，易籃後更一度取得多達15分領先，只是賺得快花得也快，末節遭到苗商一波猛攻，最後7分多鐘只剩3分優勢，所幸最終止血成功。
南山教頭楊淑淨表示，賽前根本不敢看、不敢知道北一女的比賽狀況，原本也不希望球員知道，最後是學校主任把消息告訴大家，聽到當下當然感覺安心不少，不過她也指出，球員表現起伏還是太大，4強賽前得加強調整。
南山高中粘詩婕在夾擊中強行上籃。（記者林宗偉攝）
南山教頭楊淑淨談到球員屢屢受傷時，忍不住哭成淚人兒。（記者林宗偉攝）
南山高中教頭楊淑淨（中）認為子弟兵表現起伏還是太大。（記者林宗偉攝）
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