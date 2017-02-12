日職》拚「打者大谷」打開幕戰 右腳傷勢不開刀

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「二刀流」王牌大谷翔平日前因右腳踝傷勢嚴重，忍痛辭退經典賽日本國家代表隊。而大谷目前在亞歷桑那專心養傷，球團傾向避免動手術，盼能用外部治療和藥物改善。

今天是火腿赴美移訓的最後一天，大谷把握最後時間進行短跑訓練，雖然傷勢有改善，但他仍然不能全力衝刺，球團對他傷勢相當謹慎，希望能在不動刀的情況下朝季賽調整，開幕戰可能會先讓大谷以打者身分上場。

如果大谷翔平動手術，完全復元約需3個月，勢必趕不上開季，火腿目前只能一邊觀察傷勢一邊做決定，希望不會發展到最壞的情況。