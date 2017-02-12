中職》冠軍二游搭檔同入台日賽 陳凱倫、林威廷要拿出態度一搏
2017/02/12 17:42
林威廷跟小球迷互動。（記者林宥辰攝）
〔記者林宥辰／台北報導〕台日對抗賽在即，衛冕軍富邦悍將二游搭檔陳凱倫、林威廷同時入選，兩人都是第一次在東京巨蛋比賽，也都說要拿出態度來，證明自己。
陳凱倫說，很期待和日本國家隊交手，和日本一流的選手交流，該做好的部分也要拿出態度，「要證明就算沒被選進經典賽的選手，也有一定實力。」
林威廷則對巨人投手菅野智之有印象，因兩人在世界大學盃賽交手過。林威廷說，經過這幾年，他一定進步很多，很期待再和他交手，也期待和其他日職頂尖強投切磋。
陳凱倫和小球迷互動。（記者林宥辰攝）
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