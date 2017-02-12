聯邦盃》德國女隊出賽 大會錯放納粹版國歌

芮絲克（左）、佩可維琪（右）。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕2017年聯邦盃網球賽世界組第1輪，美國女隊在夏威夷主場迎戰德國女隊，賽前也循大會傳統播放美國與德國國歌，但美國網協（USTA）卻將德國國歌誤放成納粹時期國歌，引起軒然大波。美國網協很快地在推特上道歉，表示絕不會再犯同樣錯誤。

現行德國國歌《德意志之歌》由著名古典音樂家海頓（Franz Joseph Haydn）作於1797年，1922年全套詞曲被首次定為德國國歌，國歌歌詞分為3段。納粹德國統治時期，第1段特別受重視。1990年德國統一，只有第3段歌詞被保留為國歌，歌詞中的統一、正義、自由是德國的國家格言，前2段都被棄用，沒想到美國網協誤用第1段國歌。

德國選手佩可維琪（Andrea Petkovic）賽後表示：「我覺得這真是太無知了，我從來沒有被如此羞辱過，更何況是在聯邦盃球場上。我出戰聯邦盃13年了，這是我遇過最糟糕的事。」

美國選手芮絲克（Alison Riske）也為德國女隊抱不平：「這件事的細節我不太清楚，但事情就是發生了，我感到很遺憾。我們向德國女隊表示尊重，我認為這件事絕對不會再發生了。」