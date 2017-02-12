亞洲門戶交流賽》首局狂失4分 劉昱言：投手丘適應太慢

桃猿投手劉昱言。（記者陳志曲攝）



〔特派記者徐正揚／石垣島報導〕被點名開季會扛Lamigo桃猿第5號先發的劉昱言，今天對日職千葉羅德用65球投3局，在首局狂失4分，他認為，問題出在對投手丘適應太慢。

劉昱言指出，每個球場特性不一樣，石垣島球場的投手丘比較高，等到適應過來已經太慢，加上自己控球不好，被對手掌握好打的球進攻；若以開季為目標，目前只準備五、六成，經過這場比賽，至少知道問題出在哪裡，回台灣該往哪裡調整。

捕手張閔勛覺得，主審的好球帶比較小，可能也影響劉昱言，被迫要投比較甜的球。