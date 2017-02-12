NBA》兒子被狂噓 杜蘭特母親：非常受傷

杜蘭特今重返雷霆主場。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）今首度重返雷霆主場，雙方打得火爆，場邊更是風波不斷，不少球迷高舉海報嘲諷杜蘭特轉隊，當他持球時噓聲更是沒有少過，賽後，杜蘭特的母親汪達（Wanda Durant）直言「非常受傷」

杜蘭特今重回奧城，許多球迷早已做足準備，想好好伺候這位前當家球星，許多諷刺杜蘭特「軟弱」、「叛徒」的標語紛紛出籠，當杜蘭特持球時球迷更用滿滿噓聲相待。

雖然杜蘭特能坦然面對，但他的母親汪達仍然無法釋懷，直言「當球迷使用惡劣的字眼攻擊我的兒子，我感到非常受傷。」更說道，「我能理解球迷的情緒，但有些球迷使用粗暴的字眼對待曾效力8年生涯的球員，這讓我很難過。」

今勇士與雷霆之戰有不少衝突場面。（今日美國）