SBL》張伯維棒打老東家 單場19分逆轉台銀
2017/02/12 18:21
富邦張伯維快攻上籃。（記者黃志源攝）
〔記者卓佳萍／高雄報導〕台銀隊面對富邦此役手感火燙，全場飆進14顆三分彈，但末節熄火，富邦上演大逆轉，終場以83：80獲勝，張伯維對上老東家，繳出19分，他透露，對上台銀會打得特別認真。
台銀首節後衛聯手出擊，單節投進8個三分球，取得17分領先，易籃前台銀擁有11分優勢，張博勝、郭少傑前兩節各有17分、16分進帳。
下半場富邦吹起反攻號角，一路急起直追，末節靠著楊興治兩分球追平比數，雙方陷入拉鋸戰，讀秒階段，郭少傑賠上違反運動道德犯規，讓富邦穩罰拉開差距，郭少傑賽後相當自責，沒能幫助球隊贏球很懊惱。
張伯維面對前東家台銀，他攻下本季新高的19分，他表示，對上台銀自己會特別積極，會想打得更認真，表現特別賣力。
富邦張伯維籃下遭包夾，尋找空檔伺機投籃。（記者黃志源攝）
台銀郭少傑趁空檔突襲投籃，富邦球員回防不及。（記者黃志源攝）
台銀李恩上籃。（記者黃志源攝）
富邦林書緯終場前代罰球拉開比數。（記者黃志源攝）
富邦楊興治在終場前被打臉犯規，痛苦的躺在場中。（記者黃志源攝）
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