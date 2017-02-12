SBL》蘇翊傑千次助攻史上第四 但最速紀錄破功
2017/02/12 18:29
達欣蘇翊傑完成1000次助攻。（記者黃志源攝）
〔記者卓佳萍／高雄報導〕達欣隊後衛蘇翊傑今天面對璞園比賽，首節就傳出三次助攻，生涯千次助攻達陣，成為SBL史上第四人。
季初蘇翊傑有機會挑戰成為最速助攻王，但因為本季飽受足底筋膜炎傷勢之苦，他共累計248場出賽紀錄，達到千次助攻，無緣超越陳世念的243場紀錄。
蘇翊傑第3季加入SBL，當時披上達欣戰袍，他在SBL生涯曾加盟達欣、台灣大與台啤、富邦，中間也曾到CBA討生活，本季重新回鍋SBL，重返老東家達欣懷抱，本季累計出賽18場，平均每場攻下9.6分、2.9助攻。
達欣蘇翊傑傳球助攻。（記者黃志源攝）
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