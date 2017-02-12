日職》巨人砸大錢簽三名自由球員 僅一人健康
2017/02/12 18:59
陽岱鋼。（圖片取自讀賣巨人臉書）
〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人季後一口氣簽下三大自由球員，但先是山口俊有肩傷，接著陽岱鋼因下半身緊繃不適，僅左投手森福允彥身體健康，這讓巨人去年灑下30億日圓的大補強，出現變數。
陽岱鋼9日因下半身緊繃不適提前結束練球後，陽岱鋼很可能缺席2月所有熱身賽，這對他春訓調整影響很大。
根據《體育報知》報導，山口俊除了肩傷外，11日練球後還感染A型流感，他去醫院檢查後，目前在家休養，預計13日到軍留在宮崎市調整。
而《日刊體育》報導，陽岱鋼今天在室內練習場進行慢跑、傳接球、打擊練習，他表示身體比起3天前好很多。不過，巨人一軍將在14日於沖繩春訓，陽岱鋼則留在宮崎市調整。
巨人休賽季花了超過30億日圓進行補強，挖來陽岱鋼、山口俊、森福允彥等三名自由球員，加上2名洋將海盜火球男卡米內洛（Arquimedes Caminero）以及前樂天洋砲麥基（Casey McGehee），讓球隊戰力大大升級。不過，三名自由球員中僅森福允彥健康。
巨人之前先簽下山口俊、森福允彥2名自由球員。（取自巨人官網）
相關新聞
- 日職》拚「打者大谷」打開幕戰 右腳傷勢不開刀
- 亞洲門戶交流賽》慘輸羅德12分 桃猿連2年在石垣島1勝1敗
- 亞洲門戶交流賽》劉昱言一局爆 桃猿10分落後羅德
- 經典賽》台灣隊赴澳移訓熱身賽 明陳冠宇先發
- 亞洲門戶交流賽》台日啦啦隊賽前PK 超辣圖集看這裡（影音）
推薦新聞
-
SBL Live》呂政儒首節三分彈連發 裕隆領先台啤2017/02/12 20:19
-
亞洲門戶交流賽》小將壓不住羅德火力 林柏佑沉穩唯一無失分2017/02/12 19:58
-
足球》C羅分身乏術 拍廣告有御用替身2017/02/12 18:26
-
NBA》滿意25歲搖擺人 詹皇：希望會是長期的關係2017/02/12 18:01
-
日職》拚「打者大谷」打開幕戰 右腳傷勢不開刀2017/02/12 17:54