日職》巨人砸大錢簽三名自由球員 僅一人健康

陽岱鋼。（圖片取自讀賣巨人臉書）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人季後一口氣簽下三大自由球員，但先是山口俊有肩傷，接著陽岱鋼因下半身緊繃不適，僅左投手森福允彥身體健康，這讓巨人去年灑下30億日圓的大補強，出現變數。

陽岱鋼9日因下半身緊繃不適提前結束練球後，陽岱鋼很可能缺席2月所有熱身賽，這對他春訓調整影響很大。

根據《體育報知》報導，山口俊除了肩傷外，11日練球後還感染A型流感，他去醫院檢查後，目前在家休養，預計13日到軍留在宮崎市調整。

而《日刊體育》報導，陽岱鋼今天在室內練習場進行慢跑、傳接球、打擊練習，他表示身體比起3天前好很多。不過，巨人一軍將在14日於沖繩春訓，陽岱鋼則留在宮崎市調整。

巨人休賽季花了超過30億日圓進行補強，挖來陽岱鋼、山口俊、森福允彥等三名自由球員，加上2名洋將海盜火球男卡米內洛（Arquimedes Caminero）以及前樂天洋砲麥基（Casey McGehee），讓球隊戰力大大升級。不過，三名自由球員中僅森福允彥健康。

巨人之前先簽下山口俊、森福允彥2名自由球員。（取自巨人官網）