HBL》看得見進步！譚傑龍得分創生涯新高 泰山摘第六
2017/02/12 19:00
泰山譚傑龍籃下取分。（記者林正堃攝）
〔記者林岳甫／新北報導〕即便已經無緣晉級了，泰山高中高二禁區好手譚傑龍今日面對南湖高中，繳出23分、16籃板，率隊以93：77勝出，摘下105學年HBL男子組第六。
球齡僅2年的譚傑龍，本屆表現越來越出色，此役面對身材較矮的南湖，他一人在禁區獨挑大樑，繳出生涯新高的23分，升上高三他得進一步提升自己的能力，黑衫軍能否重返4強，他的表現將有舉足輕重的影響。至於隊長陳旻洋繳出10分、12籃板，為自己的高中生涯劃下句點。
泰山今夏只有陳旻洋、禁區長人尤楚翔、陳建鴻、朱俊宏畢業，高二的譚傑龍、韓杰諭、楊皓喆、陳力行、李威廷、陳彥霖、陳鈺安與陳俊男將順勢接班，明年仍然大有可為，可望再次前來挑戰4強舞台。
男子組4強確定有衛冕軍南山高中、松山高中、高苑工商與能仁家商；3勝4敗東山高中則拿下校史最佳的第五，2勝5敗的泰山第六，1勝6敗的南湖第七，東泰高中則是第八，8隊明年無須通過資格賽考驗，直接能在16強賽亮相。
南湖林梓峰上籃得分。（記者林正堃攝）
泰山陳力行拋投。（記者林正堃攝）
南湖林仕軒切入籃下後傳球。（記者林正堃攝）
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