SBL Live》呂政儒首節三分彈連發 裕隆領先台啤
2017/02/12 20:19
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第1節
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第2節
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第3節
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第4節
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總分
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裕隆
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21
|21
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台啤
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20
|20
第一節
裕隆首節開局靠著周柏臣強打禁區取得領先，全隊前4投命中率百分百，不過台啤逐漸找回手感，戴維斯、周伯勳聯手追分，李愷諺的3分打幫助台啤超前，呂政儒也回敬一記三分彈，該節飆進2顆將領先要了回來，裕隆首節以21：20領先台啤。
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