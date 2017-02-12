SBL Live》呂政儒首節三分彈連發 裕隆領先台啤

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 裕隆 21 21 台啤 20 20

第一節

裕隆首節開局靠著周柏臣強打禁區取得領先，全隊前4投命中率百分百，不過台啤逐漸找回手感，戴維斯、周伯勳聯手追分，李愷諺的3分打幫助台啤超前，呂政儒也回敬一記三分彈，該節飆進2顆將領先要了回來，裕隆首節以21：20領先台啤。