亞洲門戶交流賽》小將壓不住羅德火力 林柏佑沉穩唯一無失分

Lamigo桃猿隊林柏佑。（記者陳志曲攝）

〔特派記者徐正揚／石垣島報導〕在年輕投手壓不住羅德火力的時刻，林柏佑展現經驗，8局下先化解滿壘危機，9局上再製造雙殺，是猿隊今天5位投手唯一未失分者。

林柏佑認為，面對羅德打者，年輕投手難免緊張，或是求好心切，表現出來的與練習成果不同，雖然結果可能不好，相信一定都會進步，學到寶貴經驗。

林柏佑今年30歲，棒球資歷卻很豐富，他表示，也許因為國際賽、小聯盟都打過，比較清楚春訓該如何調整，效果也還算不錯。