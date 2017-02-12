HBL》高苑田浩、陳郁仁齊飆三分 能仁晉級喜悅全消

高苑田浩。（記者林正堃攝）



〔記者林岳甫／新北報導〕賽前看見東泰高中打退東山高中，能仁家商眾將無緣將晉級喜悅轉換成場上動力，以62：71不敵高苑工商，將以8強戰第四名之姿踏入四強，首戰將碰上南山高中與松山高中的勝隊。

高苑此役得分點發揮平均，洪楷傑攻下15分、9籃板，陳郁仁轟進4顆三分球，攻下14分，田浩飆進3顆三分球，挹注15分，擺脫前兩役不敵松山與南山的低潮。

高苑洪楷傑。（記者林正堃攝）



能仁主帥林正明決定不給球隊放假，接下來會繼續操體能，並設法提升子弟兵在場上的專注力。

昨日幫助球隊打敗松山的高二前鋒陳范柏彥此役攻下14分、11籃板，可惜賽後仍舊悶悶不樂，他說：「雖然已經晉級了，但我還是比較想要用贏球的方式晉級。」

高二射手高承恩攻下17分、5籃板與6抄截，他直接明白地說：「晉級只剩下一半的喜悅，輸球真的很令人不開心。」

3月4日開打的4強戰，能仁對手將是晚間壓軸登場南山、松山之間的勝隊，林正明期許球隊屆時能扮演「黑馬」角色。

八強熱戰最後一天吸引近滿場觀眾。（記者林正堃攝）