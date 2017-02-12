聯邦盃》阿莎蓮卡不在 白俄羅斯主場爆冷勝荷蘭

薩絲諾維琪在主場球迷面前喜極而泣。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2017年聯邦盃網球賽世界組第1倫，白俄羅斯今首戰在主場明斯克的硬地球場迎戰大會第4種子荷蘭，挾著主場球迷助威優勢，以3：1爆冷門獲勝，率先打進世界1組準決賽。

白俄羅斯名將阿莎蓮卡（Victoria Azarenka）去年12月產下1名男嬰，不過初嚐為人母喜悅的她還在帶孩子，因此沒有出戰聯邦盃。

白俄羅斯靠著世界排名104名的薩絲諾維琪（Aliaksandra Sasnovich）先後擊敗87名的荷蘭選手克萊查克（Michaella Krajicek）、27名的貝坦絲（Kiki Bertens），最後靠著年僅18歲的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）讓克萊查克吞第2敗，晉級下輪比賽。

莎芭蓮卡為白俄羅斯拿下第4點單打。（法新社）