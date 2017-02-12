田徑》奧運在內5獎牌取消 俄國女將仍禁賽4年
2017/02/12 21:02
〔體育中心／綜合報導〕國際體育仲裁法庭日前宣布，維持俄羅斯800公尺女將薩維諾娃（Mariya Savinova）4年禁賽判決，同時取消她從2010年7月之後的所有國際賽成績。
經過調查後，薩維諾娃被發現從2010年7月到2013年8月都有使用禁藥，她被取消的國際賽成績包括：2012年倫敦奧運金牌、2011年世錦賽金牌、2013年世錦賽銀牌，2010年歐錦賽金牌、2010年洲際盃金牌。
2014年底，俄羅斯禁藥案曝光，薩維諾娃在隊友史蒂潘諾娃（Yuliya Stepanova）偷拍的紀錄片裡坦承服用禁藥，國際奧會也確實查出她用禁藥。2015年底，世界反禁藥組織（WADA）曾建議將包括薩維諾娃在內的5名俄羅斯選手處終生禁賽，但終生禁賽是兩次被抓到服禁藥，薩維諾娃只有一次。
薩維諾娃。（資料照，美聯社）
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