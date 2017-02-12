SBL》生涯最後碰老東家 陳子威與前隊友握手、合照留念
2017/02/12 21:13
璞園陳子威即將退休，賽後與對手合影。（記者黃志源攝）
〔記者卓佳萍／高雄報導〕璞園射手陳子威日前宣布本季結束後退役，他過去第一到十季都是達欣的一份子，從第十一季轉戰璞園，今天是璞園本季最後一次碰到達欣，陳子威賽後特地跟前隊友們合影。
陳子威與前隊友們合影、一一握手致意，賽後達欣教練邱大宗也獻上無限祝福，但他直言可惜，他認為，陳子威身手依舊，應該可以再打，過去邱大宗也曾任陳子威教練。
子弟兵能否成為好教練，邱大宗表示，這是肯定的，他對比賽的分析、投籃、戰術抉擇跟心態都很好。
璞園陳子威即將退休，賽後與對手合影。（記者黃志源攝）
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