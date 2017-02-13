鵜鶘國王力拚季後賽席次 今日賽事預告與轉播

2017/02/13 07:10

早安！

昨HBL四強出爐，男女子組共8支隊伍將於3月會師台北小巨蛋，全力爭取3月5日的冠軍賽門票，NBA賽事，排名西部中後段班的鵜鶘與國王將正面對決，雙方僅僅只有1場勝差，勢必將有精彩對抗，2隊也都仍有機會衝擊季後賽，想知道最新的體壇消息請鎖定自由體育！

NBA例行賽

04:30 公牛 VS. 灰狼

07:00 活塞 VS. 暴龍

09:30 D-Live 馬刺 VS. 尼克（緯來體育）

10:00 鵜鶘 VS. 國王

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